Суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров в "Вайлдберриз"

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Подольский городской суд удовлетворил иск Роспотребнадзора к "Вайлдберриз", признав незаконными действия маркетплейса по взиманию средств с покупателей за возврат некачественных товаров.

"Управление Роспотребнадзора по Московской области подало иск в Подольский городской суд к маркетплейсу "Вайлдберриз" из-за массовых жалоб граждан на платный возврат некачественных товаров. По итогу слушания действия маркетплейса по взиманию с потребителя средств за возврат товара ненадлежащего качества признали незаконными", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Роспотребнадзора.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию.