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Правительство одобрило налоговые льготы по добыче газа в ЯНАО для производства аммиака и водорода

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило законопроект о налоговых льготах для создания новых производственных мощностей по производству аммиака и (или) водорода на полуостровах Ямал и (или) Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе правительства.

Так, законопроект предполагает установление нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче газа и конденсата на участках недр, полностью или частично расположенных на полуостровах Ямал и (или) Гыдан, используемых исключительно для производства аммиака и (или) водорода.

Кроме того, предлагается установить пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по производству на новых производственных мощностях аммиака и (или) водорода исключительно из газа или конденсата, добытых на указанных участках недр.

Как следует из текста законопроекта, внесенного в Госдуму, предусмотрена возможность установления пониженной ставки налога на прибыль, в части зачисляемой в бюджет субъекта РФ (обычно 17%), при этом компания должна быть резидентом Арктической зоны, для которых действует нулевая ставка налога на прибыль, зачисляемого в Федеральный бюджет (обычно 3%).

Налоговая ставка для резидентов Арктической зоны РФ применяется в течение десяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль от деятельности.

Нулевой НДПИ устанавливается по аналогии с газом, поставляемым на сжижение и добываемым в ЯНАО (действует для "Ямал СПГ" "НОВАТЭКа"), то есть, до достижения накопленного объема добычи 250 млрд куб. м газа и 20 млн т на участке недр, считая с 1-го числа месяца, в котором осуществлена реализация первой партии аммиака/водорода, но не позднее чем по истечении 12 лет с указанной даты.

Новыми производственными мощностями признаются мощности, впервые введенные в эксплуатацию после 1 января 2025 года.

Изменения предполагается внести в статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

В настоящее время известно только об одном проекте по производству водорода и аммиака в ЯНАО – проекте "НОВАТЭКа" на базе компании "Обский ГХК", которая владеет лицензиями на освоение Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал. В 2021 году к "Обскому ГХК" также были присоединены еще два месторождения – Нейтинское и Арктическое, которые глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон просил выставить на аукцион со спецусловиями для его компании для расширения ресурсной базы заводов по сжижению природного газа (СПГ).

ЯНАО Ямал НОВАТЭК Обский ГХК
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