Пригожин сообщил об участии сына Пескова в СВО в составе "Вагнера"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова участвовал в специальной военной операции на Украине в составе артиллерийских подразделений группы.

В комментарии Пригожина для СМИ, распространенном в субботу, говорится, что Песков обратился к нему минувшем летом, так как сын пресс-секретаря президента хотел принять участие в СВО. "Я его (сына Пескова) взял к себе, изменив имя, фамилию и отчество. Знал об этом только я, руководитель кадровой службы", - сказал Пригожин, отметив, что сын Пескова был зачислен в группу по подложным документам.

По его словам, сын Пескова прошел трехнедельную подготовку в штурмовых подразделениях группы. "После этого, когда он убыл на Луганск, то необходимо было расширять сводный артиллерийский дивизион, его поставили членом расчета на "Ураган", - сообщил Пригожин.

Во время службы, по его словам, тот "проявил мужество и героизм, ровно точно так же, как все".

Спустя шесть месяцев, по данным руководителя "Вагнера", сын Пескова убыл в отпуск.