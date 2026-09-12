Возгорания произошли на продуктовом складе и в магазине Таганрога из-за падения обломков БПЛА

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Возгорания произошли на продуктовом складе, в супермаркете и на территории детского футбольного клуба в Таганроге Ростовской области после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В результате падения обломков БПЛА произошли возгорания сразу в нескольких местах города. Вновь от вражеской атаки пострадала гражданская инфраструктура: здания, спортивный объект и коммерческие постройки. (...) Возгорание произошло на продуктовом складе и в сетевом оптовом супермаркете "Светофор". К счастью, везде обошлось без жертв и пострадавших", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, повреждения получил также частный детский футбольный клуб "Авангард". Слюсарь отметил, что на его территории ежедневно занимаются футболом более 300 детей в возрасте от 4 лет.

"На территории расположены крытый манеж и футбольное поле. К сожалению, детский спортклуб подвергается вражеской атаке уже во второй раз. После предыдущего инцидента он был полностью восстановлен за счет средств собственника. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на остальных площадках", - добавил губернатор.

Он уточнил, что, по оперативной информации, два пожара на объектах полностью ликвидированы. Слюсарь добавил, что собственникам поврежденных помещений будет оказана помощь.

Ранее губернатор региона сообщал, что над Ростовской областью ночью в субботу было уничтожено более 70 беспилотников над 11 муниципалитетами, Таганрогом и Таганрогским заливом. В Таганроге в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание здания магазина.

Позже глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в результате падения обломков БПЛА были зафиксированы возгорания на четырех коммерческих объектах, а также повреждения зданий. Пострадавших нет. Обращения по повреждению жилого фонда не поступили.

По ее данным, днем в субботу спасателям удалось локализовать открытое горение на трех из четырех пострадавших от падения обломков БПЛА коммерческих объектах в Таганроге. Всего повреждено 16 коммерческих зданий, а также пять автомобилей.