Поиск

Возгорания произошли на продуктовом складе и в магазине Таганрога из-за падения обломков БПЛА

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Возгорания произошли на продуктовом складе, в супермаркете и на территории детского футбольного клуба в Таганроге Ростовской области после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В результате падения обломков БПЛА произошли возгорания сразу в нескольких местах города. Вновь от вражеской атаки пострадала гражданская инфраструктура: здания, спортивный объект и коммерческие постройки. (...) Возгорание произошло на продуктовом складе и в сетевом оптовом супермаркете "Светофор". К счастью, везде обошлось без жертв и пострадавших", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, повреждения получил также частный детский футбольный клуб "Авангард". Слюсарь отметил, что на его территории ежедневно занимаются футболом более 300 детей в возрасте от 4 лет.

"На территории расположены крытый манеж и футбольное поле. К сожалению, детский спортклуб подвергается вражеской атаке уже во второй раз. После предыдущего инцидента он был полностью восстановлен за счет средств собственника. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на остальных площадках", - добавил губернатор.

Он уточнил, что, по оперативной информации, два пожара на объектах полностью ликвидированы. Слюсарь добавил, что собственникам поврежденных помещений будет оказана помощь.

Ранее губернатор региона сообщал, что над Ростовской областью ночью в субботу было уничтожено более 70 беспилотников над 11 муниципалитетами, Таганрогом и Таганрогским заливом. В Таганроге в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание здания магазина.

Позже глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в результате падения обломков БПЛА были зафиксированы возгорания на четырех коммерческих объектах, а также повреждения зданий. Пострадавших нет. Обращения по повреждению жилого фонда не поступили.

По ее данным, днем в субботу спасателям удалось локализовать открытое горение на трех из четырех пострадавших от падения обломков БПЛА коммерческих объектах в Таганроге. Всего повреждено 16 коммерческих зданий, а также пять автомобилей.

Таганрог Ростовская область Юрий Слюсарь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росавиация классифицировала крушение Cessna-172 в Татарстане как катастрофу

Возгорания произошли на продуктовом складе и в магазине Таганрога из-за падения обломков БПЛА

В БРИКС выступили за развитие ИИ-технологий, но с соблюдением безопасности пользователей

Лавров заявил, что готовая к переговорам с Киевом Россия на их время останавливать СВО не будет

 Лавров заявил, что готовая к переговорам с Киевом Россия на их время останавливать СВО не будет

Участники БРИКС призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

Лидеры России и Китая поприветствовали друг друга на саммите БРИКС

В БРИКС предостерегли от гонки вооружений в космосе

БРИКС осуждает практику односторонних санкций

Страны БРИКС обеспокоены конфликтами в мире, ростом расходов на оборону

Песков напомнил желающему встретиться с Путиным Зеленскому о приглашении в Москву

 Песков напомнил желающему встретиться с Путиным Зеленскому о приглашении в Москву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11700 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3701 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов