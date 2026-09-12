В БРИКС выступили за развитие ИИ-технологий, но с соблюдением безопасности пользователей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Страны БРИКС признают возможности, предоставляемые сейчас искусственным интеллектом (ИИ), отмечая при этом необходимость поддержания и сохранения безопасности пользователей.

"Мы понимаем, что искусственный интеллект предоставляет огромные возможности для экономического роста и постоянного развития, но при этом необходимо учитывать его общедоступность и безопасность", - говорится в тексте декларации, подписанной по итогам саммита БРИКС в Дели.

"ИИ-технологии способствуют экономическому росту и благосостоянию, но при этом содержат риски для развития всех стран", - отмечается в документе.

В декларации содержится призыв ко всем странам мира к сотрудничеству в сфере науки и инноваций.