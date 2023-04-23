В Судане в воскресенье продолжились столкновения

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Столкновения в столице Судана Хартуме вспыхнули с новой силой с утра в воскресенье после ночного затишья, передает телеканал Al Jazeera.

Звуки работы тяжелой артиллерии были слышны в районе президентской резиденции, на севере города виднелись клубы дыма. В западной части Хартума также заявили о применении артиллерии в боестолкновениях утром в воскресенье.

Тем временем западные страны объявили об эвакуации своих сотрудников из Хартума, в частности, США уже эвакуировали дипломатов. Испания готова эвакуировать своих подданных и других иностранцев из Судана. Франция и Нидерланды также заявили, что начинают вывозить своих дипломатов из страны, им помогает Иордания.

Кроме того, по информации канала, в столкновениях погиб сотрудник посольства Египта: он получил огнестрельное ранение и скончался.

Неделю назад в Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между армией Судана и военизированной группировкой Сил быстрого реагирования (СБР). В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

По информации Всемирной организации здравоохранения, за неделю боевых действий в Судане более 400 человек погибли и свыше 3,5 тыс. человек получили ранения.