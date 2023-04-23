Франция эвакуировала из Судана около ста человек

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Около 100 человек смогла вывезти в воскресенье из Судана Франция, проводящая операцию по эвакуации находящихся в стране французов и граждан государств-партнеров, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на министерства иностранных дел и вооруженных сил.

Первый самолет с примерно сотней пассажиров был отправлен из Хартума в Джибути, еще один должен последовать за ним с таким же количеством эвакуированных на борту. Всего на воскресенье запланированы два рейса.

Ранее французское министерство иностранных дел объявило о начале операции по эвакуации из Судана своих граждан, включая дипломатический персонал, а также граждан других европейских стран и государств-партнеров Франции. В Судане продолжаются ожесточенные бои между суданской армией и военизированным формированием - Силами быстрого реагирования (СБР).

Глава МИД Франции Катрин Колонна заверила эвакуируемых, что "все государственные службы мобилизованы" для обеспечения их безопасности.