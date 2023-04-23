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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Великобритания завершила эвакуацию своих дипломатов из Судана

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания уже завершила эвакуацию своих дипломатов и их семей из охваченного ожесточенными столкновениями Судана, заявил в воскресенье британский премьер Риши Сунак.

"Вооруженные силы Великобритании завершили сложную и быструю эвакуацию британских дипломатов и их семей из Судана на фоне серьезной эскалации насилия и угроз, поступавших в адрес сотрудников посольства", - написал он в твиттере.

Британский премьер также призвал стороны "сложить оружие и немедленно ввести режим прекращения огня в гуманитарных целях".

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Кроме того, по данным канала Al Jazeera, канадские власти заявили о приостановке работы посольства в Судане на неопределенный срок на фоне боевых действий в стране. Канал также сообщил, что из Японии в воскресенье прибыли три самолета, они эвакуируют японцев на родину. Вывоз сограждан производит и Турция. В Швеции парламент одобрил отправку порядка 400 военных в Судан для проведения эвакуации. Бельгия вместе с Францией и Нидерландами ведет совместную операцию в Судане, они вывозят европейцев.

Между тем обстановка в столице Судана Хартуме остается тяжелой. Медики не могут добраться в больницы города из-за столкновений, там не хватает медикаментов, наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.

Перемирие, объявленное сторонами в третий раз за неделю, вновь оказалось нарушено, боевые действия продолжаются.

Судан Великобритания Риши Сунак
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