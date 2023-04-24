Правительство в ближайшие дни утвердит концепцию технологического развития РФ до 2030 года

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство разработало и в ближайшие дни утвердит концепцию технологического развития РФ до 2030 года, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации на совете по вопросам интеллектуальной собственности.

"Планируется, что концепция будет утверждена правительством в ближайшие дни. Документ определяет вышеназванные цели, принципы и описывает основные механизмы реализации новой технологической политики нашей страны - достижения технологического суверенитета", - сказал Белоусов.

По его словам, "существенная часть концепции посвящена устранению регуляторных барьеров для технологических инноваций и для развития рынка интеллектуальной собственности".

"С учетом нового целеполагания и, по сути, началом нового этапа технологического развития необходимо кратно нарастить усилия и скорость внедрения изменений в законодательство. Инструментом остается "дорожная карта" по трансформации делового климата в рамках направления "Интеллектуальная собственность", - сказал Белоусов.

Первый вице-премьер сообщил, что уже разработана модель целевых показателей достижения технологического суверенитета, увязанная с макроэкономическим прогнозом до 2030 года.

"То есть мы смотрели, на какие параметры мы можем выйти, исходя из наших финансовых возможностей и общеэкономических возможностей, связанных с ростом ВВП. Примерно такие предельные значения: снижение коэффициента технологической зависимости - в 2,5 раза, повышение уровня инновационной активности - в 2,3 раза, увеличение патентной активности - в 3 раза, увеличение темпа роста объема инновационных товаров - в 1,9 раза", - уточнил Белоусов значения целевых показателей к 2030 году.