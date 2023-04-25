Путин во вторник встретится с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С докладом будет у Путина сегодня губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Традиционно Путин продолжает заниматься региональными делами. Сейчас у него часто бывают те губернаторы, у которых заканчивает губернаторский срок. Ямало-Ненецкий округ один из успешных в нашей стране. Он будет сегодня с докладом", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что другие встречи президента будут носить непубличный характер.

Полномочия Артюхова на посту губернатора истекают в текущем году. Он занимает эту должность с сентября 2018 года.