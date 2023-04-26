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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

За год прокуроры привлекли 98 человек к ответственности за связи с нежелательными НПО

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В 2022 году в России 98 человек были привлечены к административной ответственности за пропаганду деятельности нежелательных организаций и участию в ней, сообщил в Совете Федерации генпрокурор Игорь Краснов.

"Мы на системной основе проводим работу по недопущению в Россию организаций, которые признаны нежелательными", 0 отметил он.

В 2023 году Генпрокуратура признала нежелательными 11 организаций.

"Среди них латвийская "Медуза" (признана иноагентом в России), литовская "Форум свободной России" и польская "Форум свободных народов ПостРоссии". Я вам могу сказать, что вопросы свободы в России в основном интересуют у нас прибалтийские государства и Польшу", - сказал Краснов.

"Отдельная тема - это псевдоэкологи, которые под прикрытием природоохранных лозунгов фактически действуют для подрыва нашей экономики, в том числе, пытаются изменить наше законодательство вопреки национальным интересам", - добавил генпрокурор.

Генпрокуратура Игорь Краснов
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