Генпрокуратура признала нежелательным литовский "Форум свободной России"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность литовской неправительственной организации "Форум свободной России". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Изучив деятельность форума, в Генпрокуратуре пришли к выводу, что она представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.

О принятом решении ведомство проинформировало Минюст, который включит "Форум свободной России" в перечень нежелательных организаций.

"Форум свободной России" - конференция российской оппозиции, проходящая два раза в год в Вильнюсе. Форум был основан в марте 2016 года Гарри Каспаровым (признан в России иноагентом).