Генпрокуратура признала нежелательным литовский "Форум свободной России"
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность литовской неправительственной организации "Форум свободной России". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Изучив деятельность форума, в Генпрокуратуре пришли к выводу, что она представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.
О принятом решении ведомство проинформировало Минюст, который включит "Форум свободной России" в перечень нежелательных организаций.
"Форум свободной России" - конференция российской оппозиции, проходящая два раза в год в Вильнюсе. Форум был основан в марте 2016 года Гарри Каспаровым (признан в России иноагентом).