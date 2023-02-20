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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России литовскую "Лигу свободных наций"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность литовской организации "Лига свободных наций".

"По решению Генпрокуратуры России литовская иностранная неправительственная организация "Free Nations League" ("Лига Свободных Наций") признана нежелательной", - заявили в надзорном ведомстве в понедельник.

Организация, по данным прокуроров, "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, а руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Украине, призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами".

Информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и обнародования.

Генпрокуратура РФ Литва
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