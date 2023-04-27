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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Доступ посетителей на Красную площадь ограничат с 27 апреля

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Красная площадь будет закрыта для посетителей с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным Дню Победы, сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., с 27 апреля по 10 мая 2023 г. Красная площадь будет закрыта для посещения", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 23 апреля по 15 мая не производится допуск посетителей в мавзолей Ленина. Это также связано с подготовкой и проведением в Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий.

По информации ФСО, московский Кремль также будет закрываться в связи с мероприятиями к годовщине Победы. Так, 7 мая доступ в московский Кремль будет закрыт до 13:00, а 9 мая - весь день.

ФСО Красная площадь
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