Путин на церемонии на АЭС "Аккую" сообщил о договоренности развивать сотрудничество

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Турция будут и дальше углублять взаимодействие в экономике и торговле, заявил президент Владимир Путин на церемонии на АЭС "Аккую", в которой он участвует по видеосвязи, как и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Помимо сотрудничества в сфере мирного атома, мы обсуждали только что и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений. В этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей. Мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 миллиарда долларов", - сказал Путин.

Он отметил, что также достигнута договоренность поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга.

Также он упомянул договоренность увеличить объем взаимных авиаперевозок и пообещал, что Россия поможет пострадавшей от землетрясения Турции стройматериалами.