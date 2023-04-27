Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Путин на церемонии на АЭС "Аккую" сообщил о договоренности развивать сотрудничество

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Турция будут и дальше углублять взаимодействие в экономике и торговле, заявил президент Владимир Путин на церемонии на АЭС "Аккую", в которой он участвует по видеосвязи, как и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Помимо сотрудничества в сфере мирного атома, мы обсуждали только что и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений. В этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей. Мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 миллиарда долларов", - сказал Путин.

Он отметил, что также достигнута договоренность поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга.

Также он упомянул договоренность увеличить объем взаимных авиаперевозок и пообещал, что Россия поможет пострадавшей от землетрясения Турции стройматериалами.

Владимир Путин Аккую Реджеп Тайип Эрдоган Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал центр "Сова"

Один человек погиб в результате пожара в курганской деревне Логоушка

"СПб биржа" до конца года вернется к утренним торгам бумагами с листингом в США

Завод "Курганстальмост" загорелся в Курганской области

Потушен пожар в свердловском поселке Сосьва, где сгорело более сотни домов

Потушен пожар в свердловском поселке Сосьва, где сгорело более сотни домов

Путин подписал закон о введении дисконта Urals к Brent в расчет НДД и экспортной пошлины

Путин подписал закон о введении дисконта Urals к Brent в расчет НДД и экспортной пошлины

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Запрос США на посещение Гершковича отклонен после невыдачи виз журналистам из пула Лаврова

Запрос США на посещение Гершковича отклонен после невыдачи виз журналистам из пула Лаврова

Ротация экспертов МАГАТЭ прошла на ЗАЭС

Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех

Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });