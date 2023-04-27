Эрдоган участвует в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который почувствовал себя плохо накануне, в четверг принимает участие по видеосвязи в церемонии завоза ядерного топлива российского производства на 1-й энергоблок турецкой АЭС "Аккую", сообщают турецкие СМИ.

Во вторник вечером он почувствовал себя плохо, прервал беседу с журналистами в прямой трансляции и затем отменил очное участие в ближайших публичных мероприятиях, в том числе предвыборных. В микроблоге он написал, что из-за интенсивной работы у него заболел желудок и в среду он будет отдыхать дома по рекомендации врачей.

В Минздраве Турции 27 апреля сообщили, что президент активно работает и "последствия инфекции, которую он подхватил, уменьшились". Версию СМИ об инфаркте у Эрдогана турецкие чиновники отвергают.

Также 27 апреля турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган ранее говорил, что Путин может приехать на церемонию на АЭС "Аккую". Затем было принято решение, что оба президента примут в ней участие по видеосвязи.