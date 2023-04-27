В "Руднево" локализуют производство банкоматов на базе "Эльбрус"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В индустриальном парке "Руднево" локализуют производство банкоматов на базе отечественных микропроцессоров "Эльбрус" компании "АТМ МАРКЕТ", сообщается в справочных материалах пресс-службы мэрии Москвы, подготовленных к приезду в "Руднево" президента Владимира Путина.

В "Руднево" разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов, помимо того, здесь будут представлены производства в таких сферах, как медицинские изделия и оборудование, разработки и производства электрооборудования, сообщается в документах.

"Например, здесь локализуют производство банкоматов на базе микропроцессоров "Эльбрус" компании "АТМ МАРКЕТ", - говорится в справочных материалах.

Также в "Руднево" будет размещено единственное в России действующее производство абсорбирующего белья. В начале этого года Москва заключила с инвестором "ВИП КАМИЛЛА" офсетный контракт, по условиям которого компания наладит в столице выпуск продукции. Москва при этом гарантирует предприятию на протяжении 10 лет ежегодную закупку не менее 44 миллионов единиц продукции суммарно на 11,7 миллиарда рублей. Будет создано не менее 74 рабочих мест. Первые поставки по офсетному контракту должны начаться уже в этом году.

Путин в четверг прибыл в индустриальный парк "Руднево", где проведет совещание по развитию беспилотной авиации.