В Белгородской области выясняют причины гибели двух мирных жителей в запрещенной зоне

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Обстоятельства гибели двух мирных жителей в приграничном селе Журавлевка устанавливают в Белгородской области, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате ЧП в Журавлевке погибли два человека. По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается. На месте работает оперативная группа", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Позднее он обещал сообщить подробности произошедшего.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС. Как сообщал белгородский губернатор президенту на встрече 24 января, из приграничных сел отселено около 6,5 тыс. белгородцев.