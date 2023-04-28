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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

В курганском селе Юрахлы ликвидировали пожар

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили возгорание в селе Юрахлы Варгашинского муниципального округа Курганской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Пожар в селе Юрахлы Курганской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на губернатора Курганской области Вадима Шумкова сообщалось, что на станции Юрахлы горели несколько домов. По данным МЧС, горели хозяйственные постройки на площади 800 кв. м, проводилась превентивная эвакуация жителей.

Площадь ландшафтного пожара составляет 100 га. В тушении были задействованы более 40 человек, 15 единиц техники.

Движение поездов на участке Южно-Уральской железной дороги вблизи деревни Юрахлы в Курганской области идет по графику.

МЧС Курганская область Юрахлы
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