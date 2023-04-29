Пожар в курганской деревне Логоушка полностью ликвидирован

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в деревне Логоушка Курганской области полностью потушен, от огня пострадали более тридцати жилых домов, сообщает в субботу пресс-служба МЧС России.

Как сообщалось, 27 апреля в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. 28 апреля в регионе был введен режим ЧС.

Так, в Кетовском муниципальном округе ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. В ней от огня пострадали около 80 строений, в том числе более 30 жилых. Погибла женщина. В настоящее время открытое горение ликвидировано. После пожара в Логоушке возбудили уголовное дело по статье "халатность". Площадь ландшафтного пожара составляла 90 га.

Возгорания фиксировались также в районе микрорайонов Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" в Кургане. Полностью ликвидирован пожар в Утяке.

Накануне ландшафтные пожары перекинулись на деревни Юрахлы и Корнилово, где от огня также пострадали строения. В Юрахлы пожар локализован.

В субботу пожарные ликвидировали возгорание в СНТ "Полянка-2", где горело 25 строений.