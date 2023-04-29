Что произошло за день: суббота, 29 апреля

Потушен пожар на нефтебазе в Севастополе, арестованы фигуранты дела о пожаре в Сосьве, ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пожар на нефтебазе в Севастополе потушен. Четыре цистерны с топливом загорелись на территории порта в субботу утром в результате атаки беспилотника. Еще один дрон удалось сбить. Никто не пострадал.

- Электронные личные дела призывников будут формировать на основе данных с государственных ресурсов. Об том говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном Минобороны. В документе также оговаривается рассылка повесток в электронном виде, уточняется их содержание и приводится перечень сведений, получаемых военкоматами в электронной форме, для предоставления отсрочки или освобождения от призыва.

- Польша изымает в пользу государства здание средней школы при посольстве РФ в Варшаве. Представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что это здание было занято российской стороной "незаконно". В МИД РФ пообещали жесткую реакцию.

- РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю.

- Суд отправил под арест двоих фигурантов дела о пожаре в свердловской Сосьве. Это специалист по пожарной безопасности муниципального учреждения и управляющий пилорамой. По разным данным, в Сосьве сгорели от 114 до 124 домов, погибли два человека.

- ЦСКА обыграл "Ак Барс" и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина КХЛ.

- Ян Непомнящий и Дин Лижэнь завершили вничью заключительную партию матча за мировую шахматную корону. Тай-брейк состоится 30 апреля.