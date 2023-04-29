Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Электронные личные дела призывников будут формировать на основе данных с госресурсов

Электронные личные дела призывников будут формировать на основе данных с госресурсов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ опубликовало проект внесения изменений в положение о призыве на военную службу в связи с принятием закона о цифровизации воинского учета.

В проекте постановления правительства РФ "О внесении изменений в Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" предусматривается использование военкоматами государственных информационных ресурсов, в том числе системы в сфере здравоохранения, системы межведомственного электронного взаимодействия и портала Госуслуг.

"В военных комиссариатах муниципальных образований на основании сведений, полученных с использованием указанных информационных ресурсов и информационных систем, будут формироваться электронные личные дела призывников", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Проект постановления определяет перечень сведений, получаемых военкоматами в электронной форме, для предоставления призывникам отсрочки или освобождения от призыва, а также порядок подачи жалоб в призывную комиссию.

"Кроме того, проект постановления определяет новый порядок оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, - повестками, направляемыми заказным письмом, а также в электронном виде", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "повестки в электронной форме направляются в личные кабинеты граждан на Порталах государственных и муниципальных услуг (функций)", они будут считаться врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан.

"При этом уточняется содержание повестки, в ней также будет указываться, что гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня вручения повестки запрещается выезд из Российской Федерации, а в случае неявки без уважительной причины по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, в соответствии с законодательством Российской Федерации влечет применение в отношении таких граждан временных ограничительных мер", - говорится в пояснительной записке.

Также проектом постановления устанавливается срок полномочий призывных комиссий - шесть месяцев с 1 апреля по 30 сентября и с 1 октября по 31 марта.

Планируемый срок вступления изменений в силу - август 2023 года, указано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в РФ. Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар на нефтебазе в Севастополе потушен

Суд арестовал второго фигуранта дела о крупном пожаре в свердловской Сосьве

Губернатор Севастополя заявил, что до нефтебазы во время атаки долетел один дрон

Губернатор Севастополя заявил, что до нефтебазы во время атаки долетел один дрон

В МИД РФ пообещали жесткую реакцию на изъятие здания школы при посольстве в Варшаве

На нефтебазе в Севастополе ликвидировали открытое горение

Специалиста муниципального учреждения заключили под стражу по делу о пожаре в Сосьве

Специалиста муниципального учреждения заключили под стражу по делу о пожаре в Сосьве

Глава Крыма сообщил о двух ликвидированных дронах

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

Пожар на нефтебазе в Севастополе локализован

Губернатор Севастополя заявил, что пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение топливом

Губернатор Севастополя заявил, что пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение топливом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });