Электронные личные дела призывников будут формировать на основе данных с госресурсов

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ опубликовало проект внесения изменений в положение о призыве на военную службу в связи с принятием закона о цифровизации воинского учета.

В проекте постановления правительства РФ "О внесении изменений в Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" предусматривается использование военкоматами государственных информационных ресурсов, в том числе системы в сфере здравоохранения, системы межведомственного электронного взаимодействия и портала Госуслуг.

"В военных комиссариатах муниципальных образований на основании сведений, полученных с использованием указанных информационных ресурсов и информационных систем, будут формироваться электронные личные дела призывников", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Проект постановления определяет перечень сведений, получаемых военкоматами в электронной форме, для предоставления призывникам отсрочки или освобождения от призыва, а также порядок подачи жалоб в призывную комиссию.

"Кроме того, проект постановления определяет новый порядок оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, - повестками, направляемыми заказным письмом, а также в электронном виде", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "повестки в электронной форме направляются в личные кабинеты граждан на Порталах государственных и муниципальных услуг (функций)", они будут считаться врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан.

"При этом уточняется содержание повестки, в ней также будет указываться, что гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня вручения повестки запрещается выезд из Российской Федерации, а в случае неявки без уважительной причины по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, в соответствии с законодательством Российской Федерации влечет применение в отношении таких граждан временных ограничительных мер", - говорится в пояснительной записке.

Также проектом постановления устанавливается срок полномочий призывных комиссий - шесть месяцев с 1 апреля по 30 сентября и с 1 октября по 31 марта.

Планируемый срок вступления изменений в силу - август 2023 года, указано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в РФ. Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг.