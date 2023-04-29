РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Турция договорились об увеличении объема воздушных перевозок в текущем летнем сезоне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса РФ.

"Российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю. Теперь российскими авиакомпаниями запланировано выполнение более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. Турецким перевозчикам согласованы заявки на выполнение регулярных полетов между Россией и Турцией по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю в сезоне ИАТА "Лето 2023", - сказал представитель ведомства.

Таким образом, общее число еженедельно выполняемых рейсов между странами превысит 1,3 тыс.

Увеличение числа рейсов, согласованных для турецких авиакомпаний, коснулось нескольких направлений, отметил представитель министерства. Еженедельно по маршруту Анталья - Саратов будет совершаться семь рейсов, по маршрутам Стамбул - Москва и Анталья - Москва - по 21 рейсу. По 14 рейсов еженедельно запланировано по направлениям: Стамбул - Санкт-Петербург, Анталья - Санкт-Петербург, Анталья - Казань, Анталья - Екатеринбург.

Как сообщалось, 27 апреля президент РФ Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом наращивание туристических связей между странами, увеличение объема двусторонних перевозок.