Специалиста муниципального учреждения заключили под стражу по делу о пожаре в Сосьве

Последствия пожара в Сосьве Фото: Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Серовский районный суд заключил под стражу специалиста по пожарной безопасности муниципального учреждения Сосьвинского городского округа, который обвиняется по делу о пожаре в свердловском поселке, сообщает прокуратура Свердловской области в своем телеграм-канале.

"Суд избрал в отношении специалиста по пожарной безопасности муниципального учреждения меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 26 июня 2023 года", - отмечается в сообщении.

Как уточняется, серовский городской прокурор указывал на заседании, что обвиняемый может воспрепятствовать расследованию уголовного дела и оказать давление на свидетелей.

Как сообщалось, пожар в поселке Сосьва произошел 25 апреля, 27 апреля огонь потушили. Два человека погибли.

По разным данным, в Сосьве сгорели от 114 до 124 домов, без крова остались от 300 до 600 человек.

Расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность), статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и статье 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Следователи задержали и предъявили обвинение двум местным жителям - 29-летнему управляющему пилорамой и 40-летнему специалисту по пожарной безопасности.