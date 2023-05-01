Российские военные отразили удар системами HIMARS на южно-донецком направлении

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российскими войсками был отражен ракетный удар вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган" на южно-донецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"На южно-донецком направлении отражен комбинированный ракетный удар противника из РСЗО HIMARS и "Ураган". Расчетами зенитных ракетных комплексов "Бук" все цели уничтожены", - заявил Гордеев.

По его словам, помимо этого, подразделениями группировки "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка ВСУ проведения разведки боем - в результате уничтожены пять военнослужащих и бронеавтомобиль "Казак".

"В ходе проведения воздушной разведки в населенном пункте Великая Новоселка был вскрыт пункт временной дислокации противника. Самоходными минометами "Тюльпан" он был уничтожен", - сказал Гордеев, сообщив, что в результате ликвидированы более пяти украинских военных.

Гордеев также заявил об уничтожении трех опорных пунктов ВСУ в районе Пречистовки и Новомихайловки.