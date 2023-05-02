Лесные пожары на площади более 2,4 тыс. га тушат на Дальнем Востоке

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Более двух десятков пожаров ликвидируют на землях лесного фонда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщила пресс-служба окружного департамента лесного хозяйства.

"По состоянию на 2 мая на землях лесного фонда ДФО (...) 22 лесных пожара на площади 2 429 га, из них локализовано три лесных пожара на площади 507 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшую площадь огонь охватил в Забайкалье, где тушат шесть лесных пожаров на площади 1 064 га. Также с огнем борются на землях лесного фонда в Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях.

За минувшие сутки лесная охрана в округе потушила 23 лесных пожара.

В настоящее время борьбу с огнем в лесах ведут 160 человек, в распоряжении которых 40 единиц спецтехники. Мониторят ситуацию десять воздушных судов, еще десять задействованы в тушении.