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Правительство выделит 14 млрд рублей субсидий на производство судового оборудования

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Правительство в 2023 году направит 14 млрд рублей на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает программу развития гражданского кораблестроения, направим в текущем году из бюджета 14 млрд рублей на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования, это вдвое больше, чем в прошлом году", - сказал он.

"Получатели субсидии смогут компенсировать до 80% своих затрат. Соответствующее финансирование предусмотрено и на следующий год", - добавил премьер.

По его словам, в правительстве рассчитывают, что эта программа поможет обеспечить строительство различных судов, включая современные пассажирские и рыбопромысловые, а также танкеров и газовозов.

Михаил Мишустин Правительство
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