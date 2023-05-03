Московская область ввела запрет на запуск дронов

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Подмосковье с апреля введен и продолжает действовать запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области в среду.

"На заседании оперативного штаба Московской области в апреле 2023 года было принято решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией Подмосковья. Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный порядок действует и в настоящее время.

Ранее в среду стало известно, что в Москве с 3 мая запрещен запуск беспилотных летательных аппаратов кроме дронов, которые используются по решению органов госвласти. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов", - написал он в телеграм-канале.