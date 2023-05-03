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Новым президентом Всемирного банка станет экс-глава Mastercard Аджай Банга

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Новым президентом Всемирного банка (ВБ) станет Аджай Банга, занимавший в прошлом пост руководителя Mastercard Inc.

Пятилетний срок службы Банги на посту главы ВБ начнется 2 июня 2023 года, говорится в сообщении ВБ.

Кандидатура 63-летнего Банги на должность руководителя ВБ была выдвинута президентом США Джо Байденом. Он сменит на этом посту Дэвида Малпасса, уходящего в отставку почти на год раньше срока.

"Совет директоров ВБ надеется работать совместно с Бангой над развитием организации и реализацией ее задач, направленных на самые сложные проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны", - отмечается в сообщении.

Президент ВБ также является главой совета директоров Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и еще ряда организаций.

Всемирный банк Аджай Банга
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