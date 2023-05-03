ФНС предлагает ускорять передачу материалов проверок следствию при попытках вывести активы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба хочет получить узаконенную хотя бы на ведомственном уровне возможность инициировать уголовные дела о неуплате налогов, не дожидаясь истечения срока для добровольного погашения недоимки.

Такие разъяснения ведомство обсуждает с правоохранительными ведомствами, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с их перепиской. По его словам, служба предлагает действовать таким образом, если налогоплательщик пытается скрыть активы.

Ждать или не ждать?

С марта 2022 года уголовное дело о неуплате налогов и сокрытии активов, за счет которых возможно взыскание средств в казну, может быть возбуждено только на основании материалов налоговой проверки (это правило установлено вступившей тогда в силу редакцией статьи 140 Уголовного-процессуального кодекса). Направить эти материалы в следственные органы инспекции обязаны, если налогоплательщик не погасит полностью недоимку в течение 75 дней со дня вступления в силу решения о привлечении его к ответственности за налоговое правонарушение, указано в пункте 3 статьи 32 Налогового кодекса.

Трактовки этой нормы на практике расходятся, констатирует член генсовета "Деловой России", руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. "Одни видят в ней обязанность выдержать 75 дней, другие - отсутствие запрета на более раннюю передачу материалов налоговой проверки в следственные органы ввиду буквального прочтения нормы, где прямой запрет отсутствует", - сказала она "Интерфаксу".

Пока попыток устранить эти противоречия не наблюдается. В начале апреля 2023 года Генпрокуратура опубликовала для общественного обсуждения проект приказа "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в налоговой сфере", согласно которому прокуроры должны исходить из того, что поводом для возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям должны служить только материалы, направленные налоговыми органами "в порядке части 3 статьи 32 НК РФ". Развернутых формулировок в документе нет.

Впрочем, руководитель аналитической службы юридической компании "Пепеляев групп" Вадим Зарипов считает, что эта формулировка означает следующее: Генпрокуратура за необходимость выждать 75 дней.

Пункт 3 статьи 32 НК РФ обязывает налоговые органы дождаться истечения 75 дней до направления материалов следователям, полагает Зарипов. "В силу запретительного типа правового регулирования публично-правовых отношений госорганы вправе делать только то, что прямо предусмотрено законом, в отличие от гражданско-правовой сферы, где участники вправе делать все, что не запрещено законом", - объясняет он.

Мотивация к уплате налогов

"По общему правилу" налоговые органы должны выдерживать 75 дней до отправки материалов в следственные органы - такая позиция ФНС имеется в межведомственной переписке по поводу применения статьи 140 УПК, рассказал источник "Интерфакса". Но при этом, по его словам, налоговое ведомство предлагает сделать разъяснения, что инспекции вправе направлять материалы следователям и до истечения 75-дневного срока на погашение долга и даже до вступления в силу решения по результатам проверки, если налогоплательщик не намерен добровольно возмещать ущерб.

Свидетельством тому могут стать попытки скрыть или обременить имеющееся имущество, перевод выручки на аффилированных лиц, изложил собеседник агентства предложения ведомства. Наличие подтверждающих документов является обязательным условием для досрочной отправки материалов в следственные органы в целях принятия мер по обеспечению взыскания ущерба, рассказал источник "Интерфакса".

Эти разъяснения, по его словам, обсуждались в рабочем порядке с представителями Генпрокуратуры, Следственного комитета, а также Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В ФНС не ответили на вопросы "Интерфакса".

Превенция или гарантия взыскания

Компании и граждане могут пытаться спрятать активы, если не надеются оспорить претензии налоговых органов, признают эксперты. "Поэтому если у налогового органа есть основания полагать, что стратегия поведения уличенного налогоплательщика будет противоправной <...>, то материалы могут быть переданы до истечения 75-дневного срока", - говорит Авдеева. Такую практику, по ее словам, можно даже считать превенцией (предупреждение совершения противоправных действий - ИФ).

Но, добавляют эксперты, противодействие практике сокрытия активов не должно ограничивать права тех, кто не собирается уходить от исполнения обязательств перед казной. "Отраженные в проекте письма (ФНС - ИФ) проблемы сокрытия имущества от взыскания на стадии завершения проверки должны решаться не путем обхода закона налоговыми и следственными органами, а путем его изменения. ФНС же проектом письма пытается легализовать хотя и вполне логичную, но явно незаконную административную практику", - считает Зарипов.

Авдеева поддерживает необходимость предоставления времени на уплату налогов после выявления преступления. Это вытекает из действующего законодательства: в марте 2023 года принят закон, по которому следователи не вправе возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям и обязаны прекращать уже имеющиеся в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов, напоминает она.

По мнению Зарипова, проект разъяснений ФНС выступает попыткой ведомственного нормотворчества под предлогом целесообразности и значительно ухудшает положение налогоплательщиков по сравнению с законом, и потому довольно оперативно будет обжаловано в Верховном суде России как незаконное.

Инструменты для блокировки активов, которые могли бы вывести неплательщики налогов, у ФНС есть. Инспекторы могут налагать обеспечительные меры сразу после вынесения решения по итогам проверки, не дожидаясь вступления его в силу. Это могут быть приостановление операций по банковским счетам, запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества без согласия налогового органа, говорится в статье 101 НК.

Есть и попытка законодательно расширить этот инструментарий. В конце декабря 2021 года правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий налоговым органам оперативно, еще до окончания выездной налоговой проверки, налагать обеспечительные меры на имущество компаний и индивидуальных предпринимателей: акции, автомобили, предметы дизайна интерьера и недвижимость, которая не участвует в производственной деятельности. Однако законопроект не был рассмотрен даже в первом чтении.

ФНС оставила без ответа вопрос "Интерфакса", применяется ли уже сейчас практика досрочной передачи в следственные органы материалов налоговых инспекций. Однако уголовное дело блогера Александры Митрошиной может свидетельствовать о том, что такие случаи встречаются. Митрошина на пресс-конференции 3 мая показала журналистам решение инспекции о привлечении ее к ответственности за совершение налогового правонарушения. Оно датировано 31 марта 2023 года, но о возбуждении уголовного дела СКР сообщил раньше - 21 марта.