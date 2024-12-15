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"Роскосмос" рассекретил программу исследований межпланетных станций "Вега"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" к 40-летию запуска автоматических межпланетных станций "Вега" публикует рассекреченные документы о программе исследований Венеры и кометы Галлея.

15 декабря 1984 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-К" с автоматической межпланетной станцией "Вега-1", а через шесть дней была запущена еще одна станция - "Вега-2", которые провели исследования Венеры и кометы Галлея.

Согласно данным "Роскосмоса", космические станции "Вега" были созданы в рамках международного проекта "Венера-Галлея" и состояли из пролетного и спускаемого аппаратов. "По решаемым задачам, схеме полета, конструкции, составу бортовых систем и научной аппаратуры "Вега-1" и "Вега-2" были полностью идентичны", - отмечается в сообщении.

"Запуск двух одинаковых аппаратов был необходим не только для повышения общей надёжности выполнения экспедиционной задачи, но и для проведения контактных исследований поверхности Венеры в двух различных районах планеты, а также для изучения кометы Галлея при различном её удалении от Солнца", - сообщили в госкорпорации.

По информации "Роскосмоса", научный комплекс разрабатывался специалистами Советского Союза, Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Польши, Чехословакии и Франции.

Продолжительность перелета от Земли к Венере составила для станции "Вега-1" 178 суток, а для "Веги-2" - 176 суток. Во время полета аппараты исследовали межпланетные магнитные поля, солнечные и космические лучи и рентгеновское излучение, говорится в сообщении.

В 1985 году от космических станций "Вега-1" и "Вега-2" отделились спускаемые аппараты, которые разделились на посадочные аппараты и аэростатные зонды. Согласно опубликованным данным, - это было первое использование аэростатных зондов в качестве исследовательского средства.

После метеорологических измерений Венеры аппараты "Вега" были направлены к комете Галлея.

В марте 1986 года аппараты приблизились к ней на скорости 80 км/с. "Были определены строение ядра, размеры, инфракрасная температура, получены оценки его состава и характеристик служебного слоя. Впервые в мире были получены изображения ядра кометы (более 1 000 фотоизображений)", - отметили в "Роскосмосе".

Связь с "Вегой-1" прервалась 30 января 1987 года после полного расхода азота в газобаллонах. Последний сеанс с аппаратом "Вега-2"состоялся 24 марта 1987 года.

Роскосмос Вега
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