Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Синоптики не прогнозируют холодного лета на европейской части России

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Холодного лета на европейской территории России не прогнозируется, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории температура будет около и выше нормы", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Наиболее жарким месяцем в умеренных широтах станет июль, а в южных широтах, в приморских городах, самым жарким станет август.

Летняя погода в мае установится только на Черноморском побережье, но во второй половине месяца. Однако температура воды будет еще низкой.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС

ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС

RBI продолжает сокращать бизнес в России

Бывший военнослужащий из Белгорода получил 13 лет строгого режима колонии за госизмену

Военная операция на Украине

В Кремле отказались комментировать заявления Пригожина об отсутствии боеприпасов

Продажи легковых машин и легкого коммерческого транспорта в РФ в апреле выросли на 70,6%

Продажи легковых машин и легкого коммерческого транспорта в РФ в апреле выросли на 70,6%

Взрыв произошел на территории Ильского НПЗ на Кубани

В селе Успенка под Тюменью ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке

Что произошло за день: четверг, 4 мая

Движение поездов полностью восстановлено на перегоне в Брянской области после взрыва

Движение поездов полностью восстановлено на перегоне в Брянской области после взрыва
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });