Синоптики не прогнозируют холодного лета на европейской части России

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Холодного лета на европейской территории России не прогнозируется, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории температура будет около и выше нормы", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Наиболее жарким месяцем в умеренных широтах станет июль, а в южных широтах, в приморских городах, самым жарким станет август.

Летняя погода в мае установится только на Черноморском побережье, но во второй половине месяца. Однако температура воды будет еще низкой.