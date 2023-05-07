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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:32

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен до 9 мая из-за заморозков

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России вновь объявил предпоследний, "оранжевый" уровень опасности из-за аномально холодной погоды в столичном регионе.

По данным на сайте метеоучреждения, до 9 мая в ночные и утренние часы в Москве ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

"Оранжевый" уровень погодной опасности действует в столице каждую ночь, начиная с 5 мая.

Ранее сообщалось, что причиной аномально холодной погоды стали холодные воздушные массы из Арктики, которые продолжат перемещаться по территории Москвы и Московской области.

Синоптики прогнозируют, что 7 мая значения средней суточной температуры в регионе будут отставать от климатической нормы на 7-9 градусов, а 8 и 9 мая - на 4-5 градусов.

Минувшей ночью, по информации Гидрометцентра, температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) опускалась до минус 1,3 градуса, в Тушино - до минус 2,1 градуса. На севере Подмосковья, в Клину подморозило до минус 5 градусов.

Днем в Москве воздух прогреется максимум до 8-10 градусов, осадков не ожидается.

Гидрометцентр Москва
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