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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Актер Сергей Дрейден скончался в Петербурге

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге в понедельник на 82-м году жизни умер актер Сергей Дрейден.

Об этом сообщает пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова.

Сергей Дрейден - обладатель двух национальных театральных премий "Золотая маска" (2000, 2001 годы), трех высших театральных премий Петербурга "Золотой Софит" (1998, 2011, 2012 годы) и премии Российской Академии кинематографических искусств "Ника" (2010 год).

Он снялся в более чем 60 кинокартинах, в том числе в фильме Александра Сокурова "Русский ковчег".

С 2021 года он играл в спектакле Андрея Могучего в Большом драматическом театре "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель". Он также был занят и в других постановках БДТ.

Петербург Сергей Дрейден БДТ имени Товстоногова
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