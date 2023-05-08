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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Киргизия откроет генконсульства в Петербурге и Казани

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указы об образовании в Санкт-Петербурге и Казани генконсульств республики, сообщила в понедельник пресс-служба киргизского лидера.

"В городах Санкт-Петербург и Казань Российской Федерации появятся новые генеральные консульства Кыргызской Республики. Соответствующие указы подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, документы подписаны в целях содействия благоприятному законному пребыванию в России граждан Киргизии.

Киргизия Садыр Жапаров Казань Санкт-Петербург
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