Киргизия откроет генконсульства в Петербурге и Казани
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указы об образовании в Санкт-Петербурге и Казани генконсульств республики, сообщила в понедельник пресс-служба киргизского лидера.
"В городах Санкт-Петербург и Казань Российской Федерации появятся новые генеральные консульства Кыргызской Республики. Соответствующие указы подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, документы подписаны в целях содействия благоприятному законному пребыванию в России граждан Киргизии.