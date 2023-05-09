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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Праздничный салют в честь Дня Победы дан в Москве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Свыше 12 тыс. фейерверков выпустил салютный дивизион в Москве в честь Дня Победы, сообщил Западный военный округ (ЗВО) во вторник.

"В Москве военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвели праздничный артиллерийский салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в сообщении пресс-службы ЗВО.

По ее данным, свыше 12 тыс. фейерверочных изделий более чем 70 видов, среди которых были "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка", в течение 10 минут выпущены из 16 точек столицы. Они находились в парке Победы, Ново-Переделкине, на Лужнецкой набережной, во Всероссийском выставочном центре, Лианозове, Измайловском парке культуры и отдыха, парке Кузьминки, Братеевском парке, Обручевском, Южном Бутове, Митине, Левобережном, Зеленограде, городском округе Троицк.

"Одним из самых ярких моментов салюта стал салют в виде Государственного флага Российской Федерации из специального пускового комплекса", - информирует пресс-служба.

Для салюта было привлечено 72 салютных установок. Купола разрывов превысили в диаметре 300 м. Звуковое сопровождение салюта обеспеченно 30-ю залпами входящих в состав дивизиона батареей пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, которые были размещены на Лужнецкой набережной, говорится в пресс-релизе.

Москва День Победы салют
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