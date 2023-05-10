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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Родители детей с инвалидностью смогут копить и объединять дополнительные выходные

Родители детей с инвалидностью смогут копить и объединять дополнительные выходные
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ обновило порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью, их можно накапливать и использовать вместе до 24 дней в течение года, говорится в сообщении на сайте кабмина в среду.

"С 1 сентября 2023 года родители детей с инвалидностью смогут накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни и однократно объединить их до 24 дней подряд в течение календарного года", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление о порядке использования дополнительных выходных подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В правительстве напомнили, что сейчас одному из родителей для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. Их можно взять подряд либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, не суммируются и не переносятся на следующий месяц.

"Новый порядок позволит родителям выбрать: использовать такие дни в течение месяца или суммировать их и взять единовременно до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что постановление подготовлено для реализации новых норм Трудового кодекса, принятых в конце 2022 года.

Михаил Мишустин Правительство РФ
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