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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

РФ может выйти из Международного совета по исследованию моря

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Россия может выйти из Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES) из-за политической ангажированности этой организации, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике, которая проходит в Архангельске в четверг в рамках председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

"Есть такая организация - ИКЕС, которая обрабатывает научные данные, предоставляемые научными институтами разных стран, и на основании этих данных в рамках работы объединенной группы дает определенные предложения по тому, как регулировать район промысла в Северной Атлантике. Предполагалось, что, возможно, она и на Арктику будет оказывать в дальнейшем влияние, давать свои рекомендации, - сказал Шестаков. - Но сейчас мы видим, что прибалтийские страны, которые и выхода не имеют в Северную Атлантику, а про Арктику вообще не говорим, а также многие страны ЕС лишили членства Российскую Федерацию в этой научной организации. Мы считаем, что в дальнейшем работать в этой организации при таком подходе не имеет никакого смысла".

По его словам, российская сторона уведомила "уважаемый секретариат (ИКЕС - ИФ), если они не восстановят наше полное членство, то мы из такой псевдонаучной организации будем выходить". "За последние годы эта организация превратилась в то, что стала просто политически ангажированной и стала предлагать определенные механизмы регулирования не в общих интересах, а в интересах отдельных стран, которые занимаются рыболовством и присутствуют в этом регионе, - сообщил Шестаков. - Поэтому, безусловно, с такой организацией работать и обсуждать вопросы такого важного региона, как Арктика, Российская Федерация не будет".

"Мы найдем возможности и будем сотрудничать с теми государствам, которые подписывают соглашения в области научных исследований", - сказал он, приведя в пример сотрудничество с Китаем.

Шестаков также подчеркнул, что РФ является членом многих организаций в сфере рыболовства и ведет себя в них ответственно. Однако партнеры в ряде организаций, в частности в АНТКОМ (Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики), ведут себя иначе и пытаются без всякого обоснования и аргументации закрывать те или иные районы промысла для других участников, имеющих право на вылов в этих секторах, отметил он.

Говоря о сотрудничестве в Арктике, глава Росрыболовства сообщил, что РФ подписала с 10 странами соглашения о противодействии ННН-промыслу (незаконный, несообщаемый, нерегулируемый промысел), а также о закрытии коммерческого промысла в центральной части Арктики. "Мы считаем, что сначала нужно научно обосновать, что мы можем там делать, каким орудиями лова ловить, что ловить, и после этого принимать решение, как мы будем совместно управлять ресурсами", - сказал он.

Илья Шестаков Росрыболовство
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