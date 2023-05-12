Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Лавров выступил с докладом на совещании президента с членами Совбеза

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - На совещании президента Владимира Путина с членами Совета безопасности России с докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.

"Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня", - сказал Путин, открывая совещание в режиме видеоконференцсвязи.

Ранее на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в пятницу в середине дня в графике президента оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, а во второй половине дня - рабочие встречи закрытого характера и не исключен международный телефонный разговор.

МИД Сергей Лавров Совбез Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минцифры предупредил две тысячи IT-компаний о возможном лишении аккредитации

Глава Минцифры предупредил две тысячи IT-компаний о возможном лишении аккредитации

Подписан указ об эксперименте по изменению уровней профессионального образования в РФ

Подписан указ об эксперименте по изменению уровней профессионального образования в РФ

Путин поручил принять меры по снижению оттока населения из РФ

Путин поручил принять меры по снижению оттока населения из РФ

Крымчанин задержан за передачу Украине сведений о перемещении военной техники РФ

Кремль отказался когда-либо комментировать тему обмена Уилана и Гершковича

Кремль отказался когда-либо комментировать тему обмена Уилана и Гершковича

Россиянам могут разрешить закрывать информацию о своем давнем банкротстве

ЦБ готовит поправки об открытии филиалов иностранных банков в России

Правкомиссия разрешила Decathlon продажу нескольких магазинов в РФ

Правкомиссия разрешила Decathlon продажу нескольких магазинов в РФ

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна в 65 регионах

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна в 65 регионах

Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам колонии по второму уголовному делу

Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам колонии по второму уголовному делу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });