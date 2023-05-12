Лавров выступил с докладом на совещании президента с членами Совбеза

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - На совещании президента Владимира Путина с членами Совета безопасности России с докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.

"Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня", - сказал Путин, открывая совещание в режиме видеоконференцсвязи.

Ранее на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в пятницу в середине дня в графике президента оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, а во второй половине дня - рабочие встречи закрытого характера и не исключен международный телефонный разговор.