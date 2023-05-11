Готовится программа модернизации ЖКХ для привлечения инвестиций в рамках ГЧП

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Правительство разрабатывает программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, по которой регионы смогут привлекать инвестиции в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), заявил на заседании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента разрабатывается долгосрочная комплексная программа модернизации ЖКХ, финансируемая из различных источников, в том числе, за счет внебюджетных. Регионы для строительства или обновления таких объектов могут привлекать инвестиции и в рамках государственно-частного партнерства", - сказал он.

Он добавил, что обсуждаются поправки в закон "О концессионных соглашениях", которые направлены на улучшение порядка проведения конкурсных процедур и передачи объектов ЖКХ в надежные компании.

На сегодняшний день уже одобрено 84 региональные программы модернизации ЖКХ общей стоимостью 218,2 млрд рублей, в том числе 125,7 млрд рублей - за счет средств федерального бюджета.