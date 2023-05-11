Глава Запорожской области сообщил о покушении на председателя облсуда

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - На председателя суда Запорожской области в четверг было совершено покушение, пострадали два охранника, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Сегодня в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, следствие работает над установлением личностей подозреваемых.

Балицкий отметил, что при непосредственном участии председателя суда "в короткие сроки обеспечено функционирование правосудия на территории Запорожской области, суды смогли приступить к рассмотрению всех категорий уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, сформирован штат судей, запущена работа пенитенциарной системы".