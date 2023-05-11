Депутаты Госдумы предложили изменить порядок списания средств с единого налогового счета

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Порядок списания средств с единого налогового счета (ЕНС) предпринимателей и компаний предлагается изменить, предусмотрев списание НДФЛ в первоочередном порядке.

Документ (№357276-8) размещен в электронной базе данных парламента. Авторы - группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Сейчас денежные средства, перечисленные в рамках единого налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счет, могут быть списаны в следующем порядке: недоимка - начиная с наиболее раннего момента ее выявления; налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы - с момента возникновения обязанности по их уплате; пени; проценты; штрафы.

Предлагается уточнить, что в первоочередном порядке списывается недоимка по НДФЛ - начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; затем НДФЛ - с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом; недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам - начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы - тоже с момента возникновения обязанности по их уплате; пени; проценты; штрафы.

Согласно действующему законодательству, если на ЕНС денег недостаточно, то они распределяются пропорционально величине обязательств.

В пояснительной записке напоминается, что НДФЛ - основной источник налоговых доходов региональных бюджетов. При этом введение единого срока уплаты налоговых платежей и отвлечение НДФЛ на погашение недоимок по иным налогам приводит к неравномерному поступлению средств в бюджеты. "В целях обеспечения более стабильных поступлений в региональные и местные бюджеты законопроектом предлагается изменить последовательность при определении принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, предусмотрев зачисление НДФЛ в соответствующие бюджеты в первоочередном порядке", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия документ вступит в силу со дня официального опубликования.