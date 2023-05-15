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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:18

Комитет Госдумы одобрил поправки об изменении порядка списания средств с ЕНС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал парламенту принять в первом чтении и в целом законопроект, который меняет порядок списания средств с единого налогового счета (ЕНС) предпринимателей и компаний, предусматривает списание НДФЛ в первоочередном порядке.

"В связи с направленностью предлагаемых законопроектом мер на содействие повышению финансовой устойчивости региональных и местных бюджетов и обеспечению финансирования их расходных обязательств, концепция законопроекта комитетом поддерживается", - говорится в заключении комитета.

Законопроект № 357275-8 11 мая внесли в парламент депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат.

Сейчас денежные средства, перечисленные в рамках единого налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счет, могут быть списаны в следующем порядке: недоимка - начиная с наиболее раннего момента ее выявления; налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы - с момента возникновения обязанности по их уплате; пени; проценты; штрафы.

Предлагается уточнить, что в первоочередном порядке списывается недоимка по НДФЛ - начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; затем НДФЛ - с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом; недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам - начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы - тоже с момента возникновения обязанности по их уплате; пени; проценты; штрафы.

Согласно действующему законодательству, если на ЕНС денег недостаточно, то они распределяются пропорционально величине обязательств.

В пояснительной записке напоминается, что НДФЛ - основной источник налоговых доходов региональных бюджетов. При этом введение единого срока уплаты налоговых платежей и отвлечение НДФЛ на погашение недоимок по иным налогам приводит к неравномерному поступлению средств в бюджеты. "В целях обеспечения более стабильных поступлений в региональные и местные бюджеты законопроектом предлагается изменить последовательность при определении принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, предусмотрев зачисление НДФЛ в соответствующие бюджеты в первоочередном порядке", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия документ вступит в силу со дня официального опубликования.

НДФЛ Госдума ЕНС
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