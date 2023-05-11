Пожар на складах в Норильске локализован на площади 4 тыс. кв. м

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание в складских помещениях в районе Вальковского шоссе Норильска, которое произошло днем в четверг, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю.

"Пожар локализован в 00:05 (20:05 11 мая по московскому времени) на площади 4 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о возгорании в складских помещениях на площади 1,5 тыс. кв. м поступила в 16:06 (12:06 мск), затем площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. По предварительной информации пострадавших нет.