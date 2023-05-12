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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

ФТС за январь-апрель снизила перечисления в бюджет на 30,6%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-апрель 2023 года перечислила в федеральный бюджет 1 трлн 779,7 млрд рублей, что на 30,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (2 трлн 566 млрд рублей). Это следует из опубликованных в пятницу данных таможенной службы.

Из данных ФТС также следует, что в апреле 2023 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 491,6 млрд рублей, что на 15,5% меньше, чем в апреле 2022 года (582 млрд рублей).

Как сообщалось, за март 2023 года ФТС перечислила в бюджет 506,0 млрд рублей (на 28,1% меньше марта 2022 года), за февраль - 404,8 млрд рублей (на 44,5% меньше февраля 2022 года), за январь 2023 года – 377,3 млрд рублей (на 31,3% меньше января 2022 года).

За 2022 год ФТС перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн рублей против 7 трлн 156 млрд рублей в 2021 году. Таким образом, показатель в 2022 году снизился примерно на 13,4%.

ФТС
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