Перечисления ФТС в бюджет в мае превысили плановый показатель

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба в мае 2023 года переломила тенденцию отставания от планового задания по перечислениям в государственный бюджет, превысив план на этот месяц, а также показатель мая 2022 года, заявил журналистам врио главы ФТС Руслан Давыдов.

По его словам, таможня в мае перечислила в бюджет 545 млрд рублей (533 млрд рублей в мае 2022 года).

За январь-май 2023 года ФТС перечислила в бюджет 2 трлн 325 млрд рублей, что пока еще ниже как планового задания, так и показателя за январь-май 2022 года (3,1 трлн рублей).

"Май в этом году получился весьма удачный - собрали платежей 545 млрд рублей - это больше планового задания почти на 40 млрд рублей. И что самое важное переломили тенденцию - за январь-апрель мы отставали от графика платежей, а в мае произошел рост, в первую очередь за счет импорта. За январь-май поступило платежей 2 трлн 325 млрд рублей - это несколько меньше планового задания, но я бы не хотел драматизировать ситуацию, поскольку тенденция в мае поменялась, а во-вторых очень неплохо идет импорт", - сказал Давыдов.

"У нас 75% от всех перечислений составляют импортные платежи. При этом импорт растет по сравнению с прошлым годом - импорт в РФ за 5 месяцев 2023 года вырос на 9%", - добавил он.

Из данных ФТС следует, что в мае перечисления выросли на 2,3% в годовом выражении после длительного периода снижения этого показателя.

Как сообщалось, в апреле 2023 года таможенными органами в федеральный бюджет было перечислено 491,6 млрд рублей, что на 15,5% меньше, чем в апреле 2022 года (582 млрд рублей). За март 2023 года ФТС перечислила в бюджет 506,0 млрд рублей (на 28,1% меньше марта 2022 года), за февраль - 404,8 млрд рублей (на 44,5% меньше февраля 2022 года), за январь 2023 года - 377,3 млрд рублей (на 31,3% меньше января 2022 года).

За 2022 год ФТС перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн рублей против 7 трлн 156 млрд рублей в 2021 году. Таким образом, показатель в 2022 году снизился примерно на 13,4%.