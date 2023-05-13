Почти 30 природных пожаров действуют в Свердловской области на площади более 35 тыс. га

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Свердловской области специалисты продолжают тушить 27 природных пожаров, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"За прошедшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 14 природных пожаров. Продолжают действовать 27 пожаров, 14 из которых локализованы. (...) Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет", - говорится в сообщении.

Борьбу со стихией ведут более 1 тыс. человек и 230 единиц спецтехники.

Ведомство отмечает, что в тушении лесных пожаров были задействованы семь воздушных судов, в том числе самолёты Бе-200 и Ил-76 МЧС России. Авиация на очаги пожаров совершила 88 сбросов воды общим объёмом 550 тонн. На текущие сутки для тушения пожаров также спланирована работа семи воздушных судов.

В свою очередь, департамент информационной политики региона уточняет, что за прошедшие сутки площадь действующих природных пожаров сократилась на 11,8 тыс. гектаров. Остаются непотушенными 27 пожаров на общей площади 38,8 тыс. гектаров.

По данным департамента, специалистам удалось полностью ликвидировать возгорания на общей площади 16,7 тыс. гектаров. Потушены крупные пожары в Режевском округе, Талицком и Белоярском городских округах, под Ревдой.

"Причиной большинства возгораний в лесах остается человеческий фактор", - сообщает департамент.

Как сообщалось, на утро минувшей пятницы в Свердловской области действовало 34 природных пожара.

В связи с пожарами в лесах региона был введен режим ЧС.