Правительство РФ расширило поддержку организаций инвалидов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее почти вдвое (с 58 до 107 пунктов) перечень товаров, работ и услуг, при госзакупках которых организации инвалидов имеют преимущества как поставщики, сообщается на сайте правительства.

"В числе новых позиций - различные инструменты, деревянные столовые и кухонные принадлежности, декоративные изделия из дерева, бытовые приборы, а также услуги в области медицины, письменного перевода, издательской деятельности и печати", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, если организация инвалидов становится победителем тендера на госзаказ, то контракт на закупку ее товаров и услуг, входящих в этот перечень, заключается по цене на 15% выше предложенной самой организацией.

Как сообщили в кабмине, "решение о расширении перечня направлено на поддержку и развитие организаций, которые массово предоставляют рабочие места для инвалидов, а значит, улучшают финансовое положение таких граждан и содействуют их социальной адаптации и интеграции в обществе".