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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Минобороны РФ сообщило о визите в Москву командующего сухопутными войсками ЮАР

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Военная делегация Южно-Африканской Республики во главе с командующим сухопутными войсками генерал-лейтенантом Лоуренсом Мбата прибыла в Москву для обсуждения вопросов двухстороннего военного сотрудничества, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"В ходе визита делегация посетит военно-учебные заведения сухопутных войск и предприятия оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

В Москве Мбата и главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщили в министерстве.

"Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главном командовании (Сухопутных войск), где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ ЮАР Москва
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