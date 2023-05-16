Структура НМТП и "Металлоинвеста" получит в концессию перегрузочный комплекс в Новороссийске

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Правительство распорядилось заключить концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры универсального перегрузочного комплекса (УПК) в морском порту Новороссийск без проведения конкурса с ООО "Универсальный перегрузочный комплекс НСРЗ", связанным с группой "НМТП" и холдингом "Металлоинвест".

Соответствующее распоряжение № 1228-р от 12 мая опубликовано на официальном портале правовой информации.

Полномочия концедента закреплены за Росморречфлотом. Ему поручено в 60-дневный срок во взаимодействии с концессионером подготовить и согласовать с Минтрансом, Минфином, Минэкономразвития и ФАС проект соглашения. Сам документ должен быть подписан не позднее 75 дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

Срок действия концессионного соглашения 49 лет со дня подписания, оно может быть продлено, не более чем на 5 лет.

Предельный размер концессионной платы, подлежащей внесению в период действия соглашения, не должен превышать 9,4 млрд рублей.

О планах строительства УПК в порту Новороссийска мощностью 12 млн тонн в год на базе Новороссийского судоремонтного завода группа "НМТП" сообщала еще в 2020 году. Для этого в августе 2021 года судоремзавод зарегистрировал дочернюю компанию - ООО "Универсальный перегрузочный комплекс НСРЗ". А в ноябре 2021 года "Лебединский горно-обогатительный комбинат" (входит в холдинг "Металлоинвест") стал владельцем 25%-й доли в уставном капитале УПК.

Ранее сообщалось, что комплекс будет предназначен для перегрузки железорудного сырья навалом - концентратов железных руд, окатышей, горячебрикетированного железа, чугуна в чушках, черных металлов (заготовка, листовая сталь) и иных грузов, соответствующих технологическому оснащению площадки. Инвестиции оцениваются в 46 млрд рублей.